انجلترا – ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية فى تقرير لها، أنه من الأفضل الامتناع على تناول السكر من نظامك الغذائي، رغم أن هذا الأمر سيكون من الصعب للغاية.

وقال التقرير يمكنك التخلص من المشروبات الغازية، والكعك، ووقف إضافة السكر إلى الشاي، ورغم أنك تحصل على أطعمة أخرى كثيرة مثل الخبز والحليب والفاكهة والوجبات الجاهزة والتوابل، إلا أنك لا تزال تستهلك السكر.

وأضاف التقرير أن معظمنا يمكن أن يحد بشكل كبير من تناول السكر، ووفقًا للأرقام، فإن متوسط ​​استهلاك الشخص البريطانى يصل الى 700 جرام من السكر أى حوالى 140 ملعقة صغيرة أسبوعيًا، أى أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها دوليًا.

وتوصي دائرة الصحة الوطنية بتقليص الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة، والسعي إلى بدائل منخفضة السكر مثل الماء أو الحليب والجبن بدلاً من المربى وغيرها من البدائل الصحية والتى لا تحتوى على السكر.

ولكن ما هي الفوائد الفعلية للحد من كمية السكر:

أولاً: فقد الوزن

الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، من خلال تناول الكعك والحلويات والشيكولاتة..

يقول البروفسور نافيد ساتا بمؤسسة القلب البريطانية بمركز أبحاث القلب والأوعية الدموية في جامعة جلاسجو “إن السكر في حد ذاته ليس ضارًا فنحن نحتاج إليه لاحتياجات الجسم من الطاقة ، ولكن عند استهلاكه الزائد سيساهم في زيادة الوزن”.

ثانيًا: قلبك سيكون أكثر صحة

شرب ثلاثة علب فقط من المشروبات ​​الغازية كل يوم يمكن أن يضاعف 3 مرات فرصتك في الاصابة بأمراض القلب، وفقا لدراسة أجريت عام 2014.

ووجد العلماء في أمريكا ارتباطًا قويًا بين نسبة السعرات الحرارية اليومية من الأطعمة المحملة بالسكريات المضافة ومعدلات الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية، فان الامتناع عن السكر، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ثالثًا: أقل عرضة لخطر الإصابة بالسرطان

السكر لا يسبب السرطان مباشرة، ومع ذلك، تسلط أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الضوء على وجود صلة غير مباشرة بين مخاطر السرطان والسكر، “فتناول الكثير من السكر مع مرور الوقت يمكن أن يسبب لك زيادة الوزن، وهناك أدلة علمية قوية تبين أن زيادة الوزن أو السمنة يزيد من خطر 13 نوعا مختلفا من السرطان ففي الحقيقة، تعتبر السمنة هي أكبر سبب للسرطان بعد التدخين ويمكن الوقاية منه بتجنب السمنة.

رابعًا: الوقاية من خطر تسوس الأسنان

الجميع يعرف أن السكر هو سيء لأسنانك والطعام المحتوى على السكر يؤدى الى إلحاق الضرر بأسنانك ويؤدى للتسوس.

وعلى العكس من ذلك، فإن الإقلال من السكر يعني أقل خطر تسوس على الأسنان.

خامسًا: الجهاز المناعي سيكون أقوى

عند تناول أو شرب الكثير من السكر فانه يعمل على تثبيط خلايا الجهاز المناعي التي تهاجم البكتيريا، وبمجرد التخلص من السكر يعود الجهاز المناعى الى قوته.

وكالات