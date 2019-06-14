احتياطيات روسيا الأجنبية تبلغ مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 2014

احتياطيات روسيا الأجنبية تبلغ مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 2014

موسكو – أفاد البنك المركزي الروسي، يوم أمس الخميس، بأن احتياطيات روسيا الدولية تجاوزت الأسبوع الماضي مستوى النصف تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2014.

وذكر المركزي، أن الاحتياطيات ارتفعت في الأسبوع الماضي بواقع 7.5 مليار دولار، لتصل إلى 502.7 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة تهدف لتعزيز الاحتياطيات بعد تراجعها من جراء انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على موسكو في 2014.

وعزز المركزي الروسي خلال الفترة الماضية احتياطياته من الذهب، وذلك كجزء من استراتيجية تهدف لتنويع الاحتياطيات والابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات