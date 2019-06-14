المغرب – أوقفت الشرطة المغربية في مدينة مراكش خمسة سياح بريطانيين من أصل باكستاني، للاشتباه بتورطهم في تزوير عملات أجنبية وعرضها للتداول، والضرب والجرح والوساطة في الدعارة والفساد.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، اليوم الجمعة، أن المشتبه بهم توجهوا إلى وكالة تجارية للعملات داخل منطقة “جيليز” وسط المملكة، من أجل صرف مبلغ 1170 جنيه إسترليني، اتضح أن 32 ورقة مالية منها مزيفة من فئة 20 جنيه.

وأضافت المديرية أن ذلك دفع بأحد المشتبه بهم إلى تعنيف موظف الوكالة، لتسهيل فرارهم بعدما اكتشف الضحية زيف عدد من الأوراق المالية التي تم صرفها.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث مكنت من معرفة هوية المشتبه بهم وتحديد مكان إقامتهم المؤقتة في منطقة قروية على بعد 35 كيلومترا تقريبا من مدينة مراكش، وعثر بحوزتهم كذلك على ورقتين ماليتين مزيفتين من فئة 20 جنيه إسترليني، فضلا عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية، يشتبه في كونهم حصلوا عليه من ترويج الأوراق المالية الأجنبية المزيفة.

كما أكد السلطات المغربية أن البحث القضائي في هذه القضية شمل أيضا 5 أشخاص ضبطوا في مكان توقيف المشتبه بهم، من بينهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الدعارة وإيواء أشخاص ينشرون الفساد والأفعال المخلة بالآداب.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي