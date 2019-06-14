البحارة الروس الذين كانوا على متن ناقلتي النفط المنكوبتين في طريقهم إلى الوطن

البحارة الروس الذين كانوا على متن ناقلتي النفط المنكوبتين في طريقهم إلى الوطن

إيران – أعلنت سفارة روسيا في طهران، اليوم الجمعة، أن البحارة الروس، الذين تم إنقاذهم من ناقلتي النفط المنكوبتين في خليج عُمان سيعودون إلى وطنهم في أقرب وقت عبر مطار دبي.

وقالت السفارة إن البحارة انطلقوا على متن حافلات إلى مدينة بندر عباس الواقعة في جنوب إيران، ومن هناك ستنقلهم طائرة إلى مطار دبي، ومنه إلى روسيا.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في طهران أنها اتصلت بالبحارة عبر وسطاء إيرانيين، وأنها لم تجر اتصالات مباشرة معهم.

تجدر الإشارة إلى أنه 11 بحارا روسيا تم إنقاذهم، بالإضافة إلى أكثر من 30 آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متني ناقلتي النفط، اللتين تعرضتا إلى حادث تفجير أمس الخميس في خليج عدن، ولم تتضح بعد حيثياته والجهة التي تقف وراءه.

المصدر: انترفاكس