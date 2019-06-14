فلسطين – أُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة سلمية ضد الاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن المسيرة انطلقت، بعد صلاة الجمعة، باتجاه أراض صادرتها إسرائيل مؤخرا تصل مساحتها لعشرين دونما لصالح شق طريق استيطاني وضمها لمستوطنة “ألون موريه” المقامة على أراضي قرية عزموط والقرى المحيطة.

وأطلق الجنود الإسرائيليون وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين بالمسيرة، التي جرحت في قرية عزموط شرقي محافظة نابلس؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا، وفق الشهود.

وتشهد عدة قرى بالضفة الغربية مسيرات سلمية يوم الجمعة من كل أسبوع؛ احتجاجا على مصادرة إسرائيل أراض فلسطينية لصالح توسعة المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة بالضفة.

وتشير معطيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 450 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية ولا يشمل 220 ألفا في مستوطنات في القدس الشرقية.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

الأناضول