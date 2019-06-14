عُمان – نقلت وسائل إعلام عُمانية عن مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن.

وأشار المسؤول بالخارجية العُمانية في هذا الصدد إلى آخر هذه الأحداث المتمثل في الهجوم الذي تعرض له مطار أبها المدني بالسعودية.

وأفيد في هذا السياق بأن السلطنة تحث “على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأمل بأن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها”.

المصدر: atheer