ليبيا – بحث رئيس الرئاسي فائز السراج في إتصالاً هاتفياً أمس الخميس معالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني مستجدات الوضع العام في ليبيا والعاصمة طرابلس.

السراج جدد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ترحيبه بالموقف الأوروبي الذي تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين نددوا من خلاله بما وصفه بـ”الهجوم” العسكري على طرابلس والذي يضاعف مخاطر التهديد الإرهابي في ليبيا والمنطقة،على حد قوله.

وقال السراج:” إن مقاومة الاعتداء مستمرة وإلى أن يتم دحره”، مؤكداً بأنه لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديموقراطية.

وجدد رئيس الرئاسي دعوته للاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول التي تزود ما أسماها بـ”الميليشيات المعتدية بالأسلحة والأموال” للتوقف عن هذا الدعم الذي يساهم في تهديد حياة المدنيين ويعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره.

ومن جانبها، قالت موغريني بحسب مكتب السراج بأن الجهود الأوروبية تنصب على وقف إطلاق النار والعودة لمسار التسوية السياسية، مؤكدةً رفضها للهجمات التي تطال المدنيين، كما أكدت على موقف الاتحاد الأوروبي بأنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.