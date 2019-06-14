ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهد إستعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه بإن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.