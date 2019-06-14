ليبيا – آكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبدالسلام الحاسي إن الميليشيات حاولت في 25 مناسبة استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش ولكن دون جدوى،مضيفاً أن الجيش يسيطر على مواقعه الاستراتيجية وتمركزاته في مختلف المحاور وهو يتقدم إلى قلب العاصمة ببطء مقصود الهدف منه تجنيب المدنيين أية مواجهات داخل الأحياء السكنية.

الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الجمعة أن الجيش يواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة ولن يتراجع عن أهدافه،مشيراً إلى أن العالم يدرك أن القوات المسلحة تحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة وعبثوا بمقدرات الدولة ونهبوا المال العالم وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن.

وأردف:” أن الميليشيات فقدت الجانب الأكبر من إمكانياتها وبات لديها يقين بأنها مهزومة لا محالة، رغم استمرار وصول الدعم التركي بالأسلحة والخبراء في تحدّ سافر لقرارات مجلس الأمن”.

وإختتم اللواء الحاسي حديثه بالقول :” أن الإخوان يروجون أن الجيش قام بزرع ألغام حول المطار، وهو ما نفنده جملة وتفصيلاً، لأن أخلاقنا العسكرية كقوات نظامية تمنعنا من ذلك، وتجعلنا حريصين على سلامة مواطنينا، وعلى تأمين مناطق تمركزاتنا بخططنا المحكمة وقدرات رجالنا في الميدان”.