ليبيا – أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد المنفور إسقاط الجيش طائرة تابعة لحكومة الوفاق في منطقة الدافنية بمدينة مصراتة ما أدى لوفاة قائد الطائرة الحربية بعد إصابتها.

اللواء المنفور قال في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الخميس إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة الحربية والتي يقودها طيار يدعى “نوري رمضان الغرياني” في منطقة الدافنية.

يشار إلى أن طائرة التدريب 39 التي اسقطت في الدافنية غرب مصراتة تم تطويرها بالكلية الجوية مصراتة لتحمل القنابل وتقصف مواقع القوات المسلحة بعد فقدانهم لطائرتي الميراج التي سقطت الاولى في محيط قاعدة الوطية وفر طيارها فيما سقطت الاخرى في منطقة الهيرة وتم أسر طيارها المرتزق.