ليبيا – استخدامت قوات الوفاق المتمركزة بطريق مطار طرابلس أمس الخميس صواريخ عمياء من نوع “Pechora-2M” وهو نظام دفاع جوي سوفيتي أرض جو كانت تستخدمه ليبيا أيام النظام السابق للدفاع الجوي.

المقطع المصور الذي تحصلت عليه المرصد يوضح بأن قوات الوفاق قامو بتحوير الصاروخ بطريقة بدائية وتركيبه على شاحنة نقل ليستهدف مواقع على الارض بمنطقة قصر بن غشير المكتظة بالسكان بحسب الرماة الذين يشغلون الصاروخ .

وبين المقطع بأن قوات الوفاق التي تستخدم الصاروخ الاعمى تتعامل مع شخص يقيم بمنطقة قصر بن غشير يساعدهم في رصد مكان سقوط الصاروخ عبر الهاتف وقد يكون مكان السقوط هذا منزل أحد السكان المدنيين في المنطقة السكنية .

يشار إلى أنه قد سقط عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في منطقة قصر بن غشير جراء قصف مسلحي الوفاق لمساكن المدنيين بوقت سابق ، فيما لم يعلق السراج ولا حكومته على هؤلاء الضحايا المدنيين ويتهم دائما القوات المسلحة بأي قصف يصيب المدنيين دون التطرق لما يقوم به المسلحين التابعين له والمدعومين بعدد من المطلوبين محلياً ودولياً .