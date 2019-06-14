تركيا: لن نتراجع عن امتلاك “إس-400” وسنرد على أي عقوبات أمريكية بخطوات مضادة

تركيا: لن نتراجع عن امتلاك “إس-400” وسنرد على أي عقوبات أمريكية بخطوات مضادة

تركيا – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن امتلاك منظومة “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.

وقال تشاووش أوغلو، خلال استضافته مجموعة من محرري وكالة “الأناضول” في العاصمة أنقرة، إن حكومة بلاده “عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.

وأضاف في هذا السياق أن “مقاتلات إف-35 ليست ضمن عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا”، وأردف مشددا: “إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن واشنطن تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات “إف-35″، وأشار إلى الرسالة التي أرسلها وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حول هذا الشأن.

وقال تشاووش أوغلو: “نحن نقول لهم إن محاولاتكم هذه بلا جدوى، فنحن اشترينا منظومة إس-400”.

ونفى تشاووش أوغلو مزاعم الولايات المتحدة، التي تقول إن منظومة “إس-400” تشكل خطرا على مقاتلات “إف-35″، وأكد أن تركيا وضعت شرط عدم تشكيل هذا السلاح تهديدا على حلف الناتو في مفاوضات شرائها من روسيا.

وبين أن تركيا ستسيطر 100% على منظومة “إس-400” لدى وصولها إلى أراضيها، فيما أكد أن الولايات المتحدة لا تقدم ضمانا لتركيا في بيعها منظومة “باتريوت”، متسائلا: “حتى وإن اتفقنا على السعر ومدة التسليم، هل تستطيعين (واشنطن) ضمان مصادقة الكونغرس”؟

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن حلف الناتو يحمي فقط 30% من الأجواء التركية في الوقت الراهن.

المصدر: الأناضول