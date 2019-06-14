انجلترا – على مدى العقود القليلة الماضية، أثبتت الأدلة أن تناول نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في إضافة سنوات إلى حياة المرء.

يوصي الخبراء الناس بتناول ما لا يقل عن خمسة أجزاء من الفاكهة والخضروات كل يوم، وتناول الكثير من الألياف، وبعض منتجات الألبان، وتناول الزيوت المشبعة بكميات صغيرة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بأطعمة محددة للحفاظ على صحة جيدة وبالتالي العيش لفترة أطول، توصي المستشارة الطبية الدكتورة سارة بروير وخبيرة التغذية جوليت كيلو بتناول الأفوكادو.

يتميز الافوكادو بغناه بالدهون الجيدة التي تخفض الكوليسترول وتحمي من التجاعيد. كما أن ثماره غنية بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة بشكل عام وصحية العينين بشكل خاص.

ما يعطي الأفوكادو فوائده الصحية هو محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة، وعناصر اللوتين والزيكسانثين، إضافة إلى البوتاسيوم.

وأوضحت الدكتورة بروير، بأن العديد من الأبحاث أوضحت بأن عنصر اللوتين ساهم بشكل فعال في محاربة الخلايا السرطانية في البروستات.

وتوصي الدكتورة بروير بتناول نصف ثمرة افوكادو لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أنها حذرت من الإفراط في تناول الأفوكادو لاحتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

وكالات