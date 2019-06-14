تونس – أعلنت تونس، الجمعة، توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لبرنامج دعم وتطوير القطاع المالي.

وقع الاتفاقية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، مع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية في مالابو بغينيا الاستوائية خالد الشريف، حسب بيان لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية.

وأشار البيان إلى أن التمويل المذكور سيخصص لإنجاز برنامج دعم وتطوير القطاع المالي، وسيتم سداده على امتداد 25 عاما وفترة سماح 7 سنوات، بنسبة فائدة في حدود 0.39 بالمئة.

وبين العذاري “أهمية هذا التمويل باعتبار توجهه لفائدة تجسيم أحد أبرز الإصلاحات التي ستساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام والمندمج، وذلك من خلال دعم حوكمة القطاع المالي ومزيد تطوير آلياته لاسيما المتعلق منها بدفع الاستثمار وتشجيع المبادرة ودعم التنمية الجهوية”.

وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، على أن يتراجع إلى 70 بالمئة في 2020.

(اليورو = 1.12 دولار)