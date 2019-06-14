إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، حقيقة توقيع الفرنسي أنطوان جزيزمان نجم أتلتيكو مدريد، لصالح برشلونة خلال الموسم المنصرم.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أنطوان جريزمان لم يوقع على وثيقة واحدة تربطه بالانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن انتقال جريزمان إلى ملعب الكامب نو، إذا حدث، سيكون يوم 1 يوليو/تموز المقبل، بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 200 إلى 120 مليون يورو، وعقب الحصول على موافقة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بشأن إتمام الصفقة.

وكان ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد صرح مؤخرًا بأن أنطوان جريزمان سينتقل إلى برشلونة، بعد أن ينهي علاقته بالروخي بلانكوس.

كما سبق أن أكدت إذاعة “كادينا سير”، أن هناك أدلة بأن جريزمان بدأ مفاوضاته للانتقال إلى برشلونة في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وأشارت إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة في مارس/آذار الماضي.

المصدر : كووورة