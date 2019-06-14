ماكرون يقف إلى جانب قبرص في خلافها مع تركيا

ماكرون يقف إلى جانب قبرص في خلافها مع تركيا

مالطا – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف “أنشطتها غير الشرعية” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال ماكرون عقب اجتماع القمة لدول جنوب أوروبا في مالطا، اليوم الجمعة: “أود أن أجدد التأكيد على تضامني مع قبرص ودعمي لها واحترامي لسيادتها. وعلى تركيا وقف أنشطتها غير الشرعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي لن يكون ضعيفا في ما يخص هذه المسألة”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد دعت تركيا للتخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية. وتعتبر قبرص هذه المنطقة جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

من جهتها تصر تركيا على أن أتراك قبرص، وخاصة جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، تمتلك حقوقها في شرق المتوسط.

المصدر: رويترز