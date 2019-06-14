ليبيا – قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب زايد هدية إن البرلمان بصدد اتخاذ إجراءات ضد النواب الذين تغيبوا عن الجلسات لفترات طويلة.

هدية أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الجمعة أن مجموعة من النواب يعدون مقترحا لمناقشته بالبرلمان يتعلق بالمتغيبين عن الجلسات والنواب الذين حاولوا عقد جلسات منفصلة في طرابلس.

وتابع أن القانون ينص على أنه حال تغيب النائب لفترات طويلة عن المجلس سواء لمرض، أو لأسباب لا تأخذ بالاعتبار، أو انتهاج النائب أي أعمال تهدد الأمن القومي الليبي يتم انتخاب بديلا له من ذات الدائرة،لافتاً إلى أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات وأن المقترح الذي يعد يتعلق بتصعيد المرشح الثاني في نفس الدائرة الذي يلي المرشح الذي ستسقط عضويته في آخر انتخابات.

وأشار هدية إلى أن محاولة بعض النواب في طرابلس عقد جلسة منفصلة عن المجلس لا تشكل أي أهمية خاصة أن عددهم لا يتجاوز 20 نائبا وأن معظمهم مقاطع للبرلمان منذ فترة طويلة.

عضو مجلس النواب أوضح أن النواب الذين لم يلتحقوا منذ البداية وهم نواب “فجر ليبيا”ينطبق عليه القانون بعد إقراره من مجلس النواب حيث سيتم نظر مواد المقترح لبحث آلية إسقاط العضو وتصعيد أخر من نفس الدائرة.