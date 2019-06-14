ألمانيا – استعرضت “مرسيدس” مؤخرا النموذج الجديد من سيارات GLB، بمواصفات تجعل من هذه السيارات واحدة من أفضل مركبات الكروس وفر العائلية في العالم.

بنيت GLB الجديدة على منصة MFA، وجاءت بتصميم يجمع بين تصاميم سيارات A-Class و GLA التي طرحتها “مرسيدس” في العامين الأخيرين.

كما تتميز السيارة الجديدة بتصميم شبك الواجهة الأمامية الأنيق، ومصابيح الـ LED الجذابة، والانسيابية العالية للهيكل، إضافة إلى القمرة الداخلية التي تتسع لـ 7 ركاب، والمزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين، واحدة في منتصف واجهة القيادة، واخرى قبالة السائق مباشرة.

وزودت هذه السيارة بأنظمة رؤية تعمل بكاميرات ترصد كامل محيطها، وحساسات للمسافات لمنع اصطدامها بالأجسام الأخرى على الطرقات، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع، وانظمة إلكترونية للتحكم بالسرعة ومنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المكسوة بالرمال أو الثلوج.

ومن المفترض أن يطرح منها عدة نماذج مزودة بمحركات بنزين وديزل، بعزم 150 و224 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

وكالات