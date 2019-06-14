موقف إنساني لدينا الشربيني.. ماذا فعلت مع هذا الشاب؟

موقف إنساني لدينا الشربيني.. ماذا فعلت مع هذا الشاب؟

مصر – كشفت سيدة تدعى لي لي من خلال صفحتها على “فيسبوك” عن موقف إنساني جمعها مؤخرًا بالنجمة دينا الشربيني.

وكتبت: “النهاردة ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة…. سمعته بيتكلم عليها فراحت له تعرفه بنفسها و تسلم عليه”.

وأضافت: “ابني عنده توحد (احتياجات خاصة) وطبعا رد فعله كان جبار .. ولانه ممنوع استخدام التلفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره و فعلا طلع لقاها في انتظاره”.

وتابعت:” مشوفتش ابني سعيد وهادي كده من فتره طويله اوي هي بجد اثرت فيه اكتر من ما هي ممكن تتخيل حقيقي طلعت إنسانة جميلة ومتواضعة وقلبها كبير الدنيا لسه بخير”.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه القصة وعبروا عن إعجابهم الشديد بموقف دينا الشربيني، مؤكدين إنه رغم نجاحها الفترة الأخيرة إلا أنها لم تصب بالغرور.