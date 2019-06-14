مصر – نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو يحتوي على جزء من الكليب الجديد الذي ينوي طرحه الأيام المقبلة بعنوان “بابا”.

وبمجرد نشر الفيديو بدأت التعليقات عليه، إذ اعتبر الكثير من متابعي رمضان أنه يقصد الفنانين أحمد عز وأمير كرارة بعد أن حقق فيلماهما “الممر” و”كازابلانكا” إيرادات عالية جعلت الكثير من الجمهور يؤكد أن رمضان لن يحقق أي نجاح بعد ذلك وأن أسطورة “نمبر وان” سقطت بعد إخفاقه في ثلاث سنوات متتالية في تحقيق إيرادات كبيرة، كما كان لسحب حملة الإعلانات التي كان يقدمها إحدى شركات الاتصالات وذهابها لأمير كرارة أثر كبير على اعتقاد البعض أنه يوجه رسالته لهما.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا أسد الغابة.. جمهوري مسيطر وف ضهري بمليون دبابة”، وهو ما جعل الجمهور يؤكد أن الأغنية المقصود بها أحمد عز وفيلمه الممر ربطاً بين الدبابة والفيلم.

وسائل اعلام مصرية