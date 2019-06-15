بولندا – واصل منتخب أوكرانيا سلسلة مفاجآته وانتصاراته، ليتوج بلقب بطل كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاما، على حساب نظيره الكوري الجنوبي، إثر فوزه عليه (3-1)، في المباراة النهائية.

وضع الكوري الجنوبي لي كانغ، بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

ورد المهاجم الأوكراني فلاديسلاف سوبرياغا، بهدفين متتاليين لبلاده، في الدقيقتين (34 و53)، ومن ثم سجل زميله غيورغي تسيتايشفيلي، هدف الأمان الثالث، قبل دقيقة من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم، اليوم السبت، على ملعب “ستاديون فيدزيفا”، في مدينة لودز البولندية.

وحصلت أوكرانيا بذلك، لأول مرة في تاريخها، على لقب بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاما.

بينما، أحرز منتخب الإكوادور المركز الثالث في المونديال على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على ملعب “ستاديون غوسير”، في مدينة غدينيا.

المصدر: “sportbox.ru”