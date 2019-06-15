إسبانيا – تدق إسبانيا ناقوس الخطر، بعد أن أصبح جناح فريق ريال مدريد لكرة القدم، لوكاس فاسكيز، أحدث الضحايا، ضمن موجة السرقة المنتشرة وبخاصة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبدى لاعب ريال مدريد وأسرته استياءهم بسبب سرقة منزلهم أثناء قضاء العطلة في جزر البليار، وقام اللصوص بسرقة الكثير من الأشياء الشخصية القيمة للاعب ولأسرته.

وتأتي هذه الحادثة، بعد سرقة منزل كل من المدير الفني للفريق الملكي الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعب خط وسطه إيسكو، ومهاجمه سابقا ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد حاليا. وفي الآونة الأخيرة، تتخذ الشرطة تدابير جديدة لمحاولة وقف هذه الموجة التي يعاني منها لاعبو كرة القدم.

المصدر: وكالات