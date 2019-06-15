أيسلندة – أصدرت السلطات الأيسلندية، ترخيصا هو الأول في العالم، لشركة محلية لتداول العملات الإلكترونية المشفرة عبر سلسلة الكتل المحدودة “بلوك تشين”.

وذكر موقع “بينزنس واير” الأمريكي ، المعني بأخبار المال والاقتصاد، السبت، أن “هيئة الرقابة المالية الأيسلندية أصدرت الترخيص لشركة “مونريوم”، وهي شركة محلية حديثة تهدف لتداول العملات الرقمية مدعومة بأصول وبشكل يخضع لعملية تنظيمية.

وأضاف أن “الترخيص هو أول تصريح بتداول العملات الإلكترونية عبر “بلوك تشين” يصدر بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، ويسري داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أكبر منطقة اقتصادية في العالم، إلى جانب الولايات القضائية الخارجية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية ولوائح بلد المقصد”.

وتسمح تقنية “بلوك تشين” بنقل المال من الطرف المرسل إلى المرسل إليه دون وسطاء في ظل إجراءات حماية أمنية خاصة تضمن سرية التعاملات بين الطرفين.

وقال سفين فالفيلس، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة: “الحصول على ترخيص لتداول العملات الإلكترونية هو علامة فارقة في طريق تحقيق هدفنا المتمثل في جعل العملة الرقمية في متناول الجميع وآمنة وسهلة التداول”، حسب المصدر نفسه.

وتأسست مونريوم عام 2015 في أيسلندا، وتهدف لجعل العملات الرقمية في المتناول وبطريقة آمنة وسهلة التداول.

و”العملات الافتراضية”، ومنها عملة “بيتكوين-Bitcoin” ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، حيث تتميز تلك العملة بأنها “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون.

الأناضول