ليبيا – قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم السبت برفقة وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف بزيارة تفقدية إلى مديرية أمن بنغازي.

الثني عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على هامش الزيارة اجتماع بمديري أمن كل من بنغازي و أجدابيا و توكرة و الابيار و قمينس سلوق بحضور كل من مدير الإدارة العامة للتفتيش ومدير إدارة التدريب بالوزارة.

وناقش الاجتماع الوضع الامني واحتياجات كل مديرية أمن منها، وأكد دولته على ضرورة المجاهرة بالأمن و الحفاظ على المستوى الأمني الذي يوجد بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.



كما قام الثني بتفقد كافة إدارات مديرية أمن بنغازي في إطار زيارته بالإضافة لتفقد الغرفة الأمنية المركزية وفي الختام قام بتسليم عدد من آلآليات لمديرية أمن بنغازي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوضع الأمني.

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