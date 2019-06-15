ليبيا – كشف رئيس الحكومة السابق علي زيدان بأن كتلة الوفاء للشهداء بالمؤتمر العام وحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين طالبوه بتقديم طلب للمملكة الأردنية بالافراج عن الارهابي الذي حاول تفجير مطار الملكة علياء في الاردن محمد الدرسي الملقب بـ”النص”.

زيدان أوضح خلال مقابلة عبر برنامج إشاعة الذي يذاع على تلفزيون الوسط وتابعته صحيفة المرصد بأنه قبل زيارته للأردن جائه طلب من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين والجهات المذكورة أعلاه بضرورة مطالبة الحكومة الاردنية بالافراج عن الارهابي النص ، مبيناً بأنه لم تكن لديه خلفية عن الموضوع الا أن السلطات الاردنية أبلغته بأن هذا الشخص إرهابي ومحكوم وأنه قد سحب هذا الطلب ولم يتحدث فيه مجدداً بعد السماع منهم.

وعند سؤاله عن سبب مطالبته بعودة إرهابي قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر قال بأن السياسة تحتم عليه التعامل مع هذه الاطراف الاسلامية في المؤتمر العام حتى وان كانت مطالبهم تخالف قناعاته لأنه يدير دولة حسب قوله.

يشار إلى أنه بعد رفض السلطات الاردنية تسليم الارهابي الدرسي قام عدد من الارهابيين بإختطاف السفير الاردني في طرابلس وطالبوا باستبدال السفير بالارهابي النص وهذا ما حصل.