إيطاليا – أعلن نادي ميلان الإيطالي، امس الجمعة، التعاقد مع باولو مالديني ليكون المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلفًا جينارو غاتوزو، دون الافصاح عن القيمة المالية للتعاقد.

ووفقًا لموقع النادي الاليكتروني، “يعلن نادي ميلان الإيطالي أنه عهد إلى باولو مالديني بدور المدير الفني للفريق، وفي هذا الدور الجديد سيعمل عن كثب مع مدير فريق كرة القدم الجديد زفونيمير بوبان”.

وأضاف، “ينتقل كابتن روسونيري السابق، بعد 25 عامًا من الاحتراف كلاعب، من دور مدير التطوير الاستراتيجي للمنطقة الرياضية إلى القيادة الفنية بنفسه”.

وجاء عبر موقعه، “أعلنت إيه سي ميلان عن تعيين (الكرواتي) زفونيمير بوبان كمدير كرة قدم للنادي.. ويعمل عن كثب مع المدير التنفيذي الجنوب إفريقي إيفان غازيديس والمدير الفني باولو مالديني”.

مالديني (50 عامًا)، هو أحد أساطير كرة القدم لإيطالية وقائد ميلان السابق لعب في مركز الظهير الأيسر وفي بعض الأحيان في قلب الدفاع، لعب في ميلان من 1985 وحتى 2009 لمدة وصلت لـ 25 عامًا.

حقق العديد من الألقاب مع ناديه وهي 7 دوري إيطالي، وكأس إيطاليا مرة، و5 كأس السوبر الإيطالي، و5 دوري أبطال أوروبا، و5 السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كما لعب لمنتخب بلاده خلال الفترة من 1988 حتى 2002، وحقق وصافة كأس العالم 1994 والمركز الثالث في مونديال 1990، وووصافة (يورو 2000).

الأناضول