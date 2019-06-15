بومبيو يستفسر من عبد المهدي عن مدى قدرة بغداد على منع الاعتداءات على مصالح واشنطن

بومبيو يستفسر من عبد المهدي عن مدى قدرة بغداد على منع الاعتداءات على مصالح واشنطن

العراق – كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، عن استفسار قدمه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي حول حماية المصالح الأمريكية.

وقال المصدر لـRT إن “بومبيو سأل عبد المهدي، هل تستطيعون منع الصواريخ التي تهدد السفارة الأمريكية أو الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية، وهل تستطيعون منع أي اعتداء مستقبلي، وما هي القدرة على ضمان ذلك”.

وأضاف أن “عبد المهدي أعطى تطمينات لبومبيو حول التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الدول الصديقة، ومنع أي اعتداء”، في إشارة إلى التزام فصائل من الحشد الشعبي بقرار القائد العام للقوات المسلحة وعدم الخروج عنه.

وأفادت مصادر أمنية عراقية أمس الجمعة بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في “المنطقة الخضراء” وسط العاصمة بغداد.

المصدر: RT