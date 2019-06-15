ليبيا – أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي أمس الجمعة عن رفع حالة التأهب على الحدود الليبية والجزائرية تحسباً لهجمات محتملة في ضوء الأوضاع المتوترة في البلدين، مؤكداً أن بلاده ستتصدى لأي هجمات محتملة.

الفوراتي أوضح وفقاً لصحيفة “إرم نيوز” أن وزارة الداخلية التونسية أعدت خطة مشتركة مع وزارة الدفاع للتصدي للمجموعات المتطرفة التي ما زالت تمثل خطر حقيقي على تونس.

وأكد على أن العناصر الأمنية والعسكرية في أقصى درجات الاستعداد للتصدي لكل المتشددين الذين يحاولون التسلّل إلى الأراضي التونسية من خلال معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا.