السنغال – أكد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، أن المهاجم ساديو مانيه، سيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019”.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002)، مشوارها ضد تنزانيا في الـ23 من يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة “غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال”، وتابع “بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء”.

وحصل مانيه على إنذار خلال فوز السنغال على غينيا الاستوائية (1-0) في الـ17 من نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر (2-0) في الـ23 من مارس 2019.

وهذه المرة الثالثة التي يشارك فيها مانيه (27 عاما) في المسابقة القارية، والثانية التي يغيب فيها عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم مانيه الخميس الماضي إلى معسكر “أسود التيرانغا” في إسبانيا، بعد حصوله على أيام راحة إضافية إثر تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.

المصدر: وكالات