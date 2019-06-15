انجلترا – دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين حكومة بلاده للامتناع عن تصعيد التوتر مع إيران، مشيرا إلى غياب أي أدلة موثوق بها تثبت تورط طهران في استهداف ناقلتين في خليج عُمان.

وانتقد كوربين اليوم السبت في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” إعلان الخارجية البريطانية أن عسكريين إيرانيين يقفون “بالتأكيد تقريبا” وراء حادثة استهداف الناقلتين، قائلا: “يتعين على بريطانيا التصرف لتخفيف التوتر في الخليج، لا تأجيج التصعيد العسكري، بدءا بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

ووصف زعيم حزب العمال تصريحات الخارجية البريطانية بشأن الحادثة بأنها مجرد “لغة خطابية”، محذرا من أنها لن تسفر، إلا عن زيادة خطر اندلاع الحرب في المنطقة، ما لم يتم تقديم أدلة موثوق بها بشأن الحادثة.

من جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بتصريحات كوربين، معتبرا إياها سخيفة وقابلة للتنبؤ، واتهم زعيم حزب العمال بعدم دعم حلفاء بريطانيا واستخباراتها ومصالحها في أي مسألة ابتداء من قضية سكريبال وصولا إلى الملفات الشرق الأوسطية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد ألقت اللوم على إيران في الحادثة التي وقعت الخميس الماضي قبالة سواحل عمان، وهي الثانية من نوعها خلال نحو شهر، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: RT