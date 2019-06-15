ليبيا – أصدرت شركة رأس لانوف للنفط والغاز بياناً في إطار تبيان بعض الأخبار المتناقلة بشأن الأوضاع في منطقة رأس لانوف وبعد البيان الأخير لرئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله والذي زعم فيه ” عسكرة الجيش لمنطقة رأس لانوف النفطية والتدخل في شؤونها ونهب بعض مواردها ” .

وجاء بيان الشركة ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس إدارتها شعبان بسيبسو مؤكداً للجميع أن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لم تتعرض لأي اضطربات أمنية طيلة الفترة الماضية ولم يفرض على إدارة الشركة تنفيذ أي مطلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح نافياً كل الأخبار المشار إليها أعلاه في إشارة لتصريحات صنع الله .

وأضاف البيان : ” بل بالعكس تعقد إجتماعات رسمية وموثقة بشكل دوري مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة لمناقشة مسائل الحماية والتأمين في أجواء يسودها الود والأخوة و التعاون المشترك لا غير ” .

ومنذ إندلاع المعارك في طرابلس باشر صنع الله مابات يوصف بأنه ” حشر لأنفه ” في الحرب رغم بعدها عنه وعن القطاع حتى إتهمه خصومه بتوظيف المؤسسة ضمن صراع لا علاقة له ولا لها به وذلك خدمة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائه البريطانيين .

وكشف البيان أن آخر هذه الأجتماعات كانت يوم الثلاثاء المــاضي مـــع اللواء / عبدالله نور الدين الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت حيث تم مناقشة بعض المطالب وفق الممكن والمتاح ومناقشة بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالجانب الأمني الخاص بالشركة بكل إحترام وتقدير متبادل .

وتابع البيان : ” كما ننوه أنه تواصل معنا يوم الأمس الخميس السيد / اللواء ناجي المغربي آمر حرس المنشأت النفطية بشكل مباشر وعبرنا له عن موقف إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في هذا الشأن ” .

و أكد البيان أنه وقبل ذلك وفي صباح يوم الخميس تواصل مع مكتب الأعلام بالشركة العديد من القنوات الأعلامية وتمت افادتهم بحسب المشار إليه أعلاه وأضاف : ” ونحن هنا لا نجامل بل نقول الحقيقة التي لمسناها منذ إستلامنا لمهام مجلس الإدارة ” .

وأكدت الشركة في بيانها بأنها لن نتأخر في إبلاغ الجهات العليا بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عند حدوث أي خرق أو تجاوز امني لأن ” الوطن في هذه الأوقات العصيبة لايحتمل الصمت عن أي مظهر من مظاهر العبث ” .

كما وجهت الشركة إنتقادات مبطنة لصنع الله قائلة : “؟نشير ايضاً لكل المشككين أصحاب الهوى وأقلام الفتن والفرقة والشتات بأنه لن نسمح لهم بالتشكيك في مبادئنا ومواقفنا إتجاه الوطن وقضاياه المصيرية ، بل من السذاجة والحمق قول ذلك ونشر تلك المغالطات ” .

وشددت زدءركة بأنها لن تسمح لأحد بأن يزايد عليها في الوقوف مع صف الوطن والوطنييــن وفــي كـــل المجـالات العسكــرية والأمنيــة والأقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات .

وختمت الشركة بيانها بالقول بأن ” كل الشخوص الوطنية تاج على رؤوس جميع المخلصين الأوفياء الصادقين و سوف يحال كل من لفق لنا التهم وبث في حقنا الشائعات ثمن ما أقترفت أنامل يداه وفق القانون العام للدولة واللوائح والأجراءات الداخلية للشركة “ .

المرصد – متابعات