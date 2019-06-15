الولايات المتحدة – أبقت وكالة “فيتش”، أمس على التصنيف الائتماني لباكستان عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في بيان، اليوم إن التصنيف الائتماني لباكستان يعكس الأوضاع المالية الخارجية الصعبة، وانخفاض مستوى الاحتياطيات لتغطية الواردات، وارتفاع الدين العام

ويبدأ العام المالي في باكستان مطلع مايو/ أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

وأشارت فيتش إلى أن المركزي الباكستاني رفع الفائدة بمقدار 6.5 بالمائة منذ يناير/ كانون الثاني 2018، وسمح للروبية بالهبوط بنسبة 30 بالمائة تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وتتوقع فيتش أن تبلغ خدمة الدين الخارجي السيادي لباكستان ما بين 8 و 9 مليارات دولار سنويا في السنوات القادمة.

وتعتقد فيتش أن الاتفاق مع الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار، حال إقراره، سيقلل من ضغوط التمويل الخارجية ويسهل إعادة بناء الاحتياطيات الدولية لدى باكستان.

وتشير فيتش إلى الاحتياطيات الدولية لدى باكستان، تبلغ 7.8 مليار دولار ( تكفي لتغطية واردات 1.7 شهرا) في 3 يونيو/ حزيران الجاري، على الرغم من دعم ميزان المدفوعات من جانب السعودية والإمارات والصين بقيمة 7.2 مليار دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وتتوقع فيتش أن يظل عجز الموازنة الباكستانية مرتفعا عند 7.1 بالمائة في العام المالي الجاري 2019/2020.

وتقدر فيتش أن الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 77.4 بالمائة في نهاية العام المالي 2018/2019، من 71.7 بالمائة في العام المالي السابق له.

وتعكس الزيادة الكبيرة في نسبة الديون تأثير انخفاض قيمة الروبية على الدين الخارجي والعجز المالي الأوسع نطاقًا.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.3 بالمائة في العام المالي 2018/2019، من 5.5 بالمائة في العام المالي السابق له، بسبب تراجع الإنتاج في قطاعي التصنيع والزراعة، وفقا للتقديرات الأولية للحكومة.

وتتوقع فيتش أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 3.5 بالمائة في العام المالي الجاري.

وتقدر فيتش ارتفاع التضخم بشكل حاد إلى 7.2 بالمائة في العام المالي 2018/2019 من 3.9 بالمائة في العام المالي السابق له، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الروبية.

وأشارت فيتش إلى أن . نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في باكستان يبلغ 1566 دولار مقابل 3489 دولارا في الدول الحاصلة على تصنيف (B).

الأناضول