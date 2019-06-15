هجوم خليج عمان.. موسكو تحث على تجنب اتهام أي طرف قبل إجراء تحقيقات

هجوم خليج عمان.. موسكو تحث على تجنب اتهام أي طرف قبل إجراء تحقيقات

روسيا – دعت وزارة الخارجية الروسية، امس الجمعة، إلى تجنب اتهام أي طرف بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في مياه خليج عمان قبل إجراء تحقيقات في الحادث.

وجاء في تعليق صدر عن الوزارة أن موسكو تدين الهجوم على الناقلتين “أيا كان الطرف الذي يقف وراءه”، وتابعت الوزارة: “نرى ضرورة تجنب الاستنتاجات المتسرعة، إذ إن اتهام أحد ما بالضلوع في هذين الحادثين قبل انتهاء تحقيق دولي دقيق ونزيه أمر غير مقبول”.

كما عبرت الوزارة عن قلق موسكو من التوتر في خليج عمان، مضيفة أنها ترصد “تصعيدا مصطنعا” في المنطقة، الأمر الذي “يعد نهج الولايات المتحدة المعادي لإيران أحد أسبابه”.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن عدم وجود بديل عن الحوار لمنع تدهور الوضع في منطقة الخليج.

وشكرت الخارجية السلطات الإيرانية على المساعدة التي قدمتها في إنقاذ 11 مواطنا روسيا من أفراد طاقم الناقلة النرويجية.

واستهدفت ناقلتا النفط، وهما Kokuka Courageous اليابانية وFront Altair النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنيهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات. ونقلت سفينة “باينبريدج” الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية على متنها، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

واتهمت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها بريطانيا والمملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة دامغة. ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية