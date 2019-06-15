قمة “سيكا” تؤكد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

قمة “سيكا” تؤكد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

دوشنبة – أعرب رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الخامسة لقمة “منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا” (سيكا)، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، السبت، عن دعمهم لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ووقع الزعماء على البيان الختامي للقمة، الذي نص على الدعم الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لبلادهم.

وأورد البيان “ليس من حق أية دولة أو مجموعة من الدول، لأي سبب من الأسباب، التدخل في شؤون دولة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك السعي لتغيير الحكومات الشرعية، وندعم حق كل دولة في تحديد النظام السياسي الخاص بها”.

واعتبر القادة الموقعون أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يدعو للقلق، داعين جميع الأطراف لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدوا في بيانهم الختامي على “ضرورة إعادة إحياء مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في إطار حل الدولتين، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

البيان أكد على رفض دول “سيكا” التام للقرارات الأحادية التي تفتح الطريق أمام تغيير وضع القدس.

كما تطرق إلى الوضع في أفغانستان مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية السلام والمصالحة في البلاد شاملة.

ودعا البيان الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتجارة المخدرات في أفغانستان.

وأعرب القادة عن إدانتهم غير المشروطة لجميع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، ودعوا إلى تطوير استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وأكد الموقعون أن الحركات الانفصالية تمثل تهديدا لسيادة الدول ووحدة أراضيها، وأمنها، واستقرارها، وتعهدوا بمنع استخدام أراضيهم من قبل أي حركات أو هيئات انفصالية.

وأعلنوا قرارهم عقد الاجتماع السادس لوزراء خارجية المنظمة عام 2020، والقمة السادسة لزعماء دول المنظمة عام 2022.

وفي وقت سابق السبت، اختتمت في العاصمة الطاجيكية، أعمال الدورة الخامسة لقمة “منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا”، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وتضم منظمة “سيكا” 27 دولة أعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة، و5 منظمات.

ومن أبرز الزعماء المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف، والكازاخي قاسم جومرت توكاييف، وغيرهم من رؤساء حكومات وزعماء وممثلي الدول الأعضاء الدائمين والمراقبين في “سيكا”.

الأناضول