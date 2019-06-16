إسرائيل – أدانت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة إساءة استخدام المال العام، وفرضت عليها دفع مبلغ 55 ألف شيقل (15277 دولارا)، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وجاءت الإدانة بناء على صفقة بين النيابة الإسرائيلية العامة ومحامي سارة نتنياهو، تقر بموجبها سارة بالتهم الموجهة لها، مقابل دفع المبلغ المذكور، وفق المصدر ذاته.

ووصلت نتنياهو صباح الأحد إلى محكمة الصلح في القدس وأقرت باستغلالها موارد الدولة لشراء وجبات طعام من مطاعم فاخرة، رغم وجود طاهية بشكل دائم في مقر إقامة رئيس الوزراء، وهو المقر الحكومي الذي تقيم فيه عائلة نتنياهو.

وبهذه الإدانة ضمن الصفقة تتجنب نتنياهو التهم الأصلية وهي “الاحتيال المشدد”، لتدان فقط بتهمة “تلقي هدية عن طريق استغلال أخطاء الآخرين عن قصد ودون وسائل الاحتيال”.

وستدفع سارة نتنياهو غرامة قدرها 10 آلاف شيقل (حوالي 2777 دولار)، وكذلك ستدفع 45000 شيقل (12500 دولار تقريبا) للخزينة العامة مقابل الإدانة بالتهمة المخففة التي تنص على “استغلال خطأ الآخرين” (أي موظفي مقر رئيس الوزراء)، وليس الاحتيال.

الأناضول