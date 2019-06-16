ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع رئيس الأركان العامة للجيش التابعة للرئاسي ووزير الداخلية وآمراء المناطق العسكرية وقادة المحاور.

الإجتماع ناقش بحسب مكتب السراج الاعلامي الوضع الميداني وسير عمليات مسلحيه خلال قتالهم للقوات المسلحة جنوب طرابلس .

كما تطرق الاجتماع إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية بحسب المصدر.

وأعتمد المجتمعون المرحلة الجديدة من خطة مواجهة ما تم وصفه بـ”القوات المعتدية على العاصمة” (القوات المسلحة الليبية) وتحديد متطلباتها حيث أصدر السراج أوامره بتعزيز مسلحيه بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات.