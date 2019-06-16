وأفاد البيان بأن حصة نسبتها 6 بالمئة وتتألف من 52.74 مليون سهم بسعر 127 درهما (13.2 دولار) ستباع عبر عملية بيع كتل الأسهم للمستثمرين المؤسساتيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك في 17 يونيو.

أما ما تبقى ويمثل 2 بالمئة فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق بورصة الدار البيضاء بسعر 125 درهما (12.9 دولار) بدءا من 26 يونيو وحتى الخامس من يوليو.

وأظهر البيان أن حصة 2 بالمئة تضم 2.9 مليون سهم، وتمثل 0.3 بالمئة من رأسمال شركةاتصالات المغرب، ستباع لموظفي الشركة بسعر السهم 117.7 درهم.

وسيؤدي البيع إلى تقليص حصة الدولة في الشركة من 30 بالمئة إلى 22 بالمئة.