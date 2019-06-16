العراق – أكد كبير باحثي مركز الدراسات الإقليمية في الجامعة الأمريكية بالسليمانية، رحمن الجبوري، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة العراقية فشل داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن بقاءه في منصبه مهدد.

وأوضح لـRT أن “مؤشرات فشل عبد المهدي الداخلية تتعلق بعدم قدرته على محاربة الرؤوس الكبيرة المتورطة بملفات الفساد، وبقاء وضع الخدمات السيئ على حاله، بالإضافة إلى عدم قدرته على إكمال كابينته الحكومية”.

وأضاف “أما خارجيا، فسياسة العراق في حكومته غامضة وضبابية بعد ضبابيه، ويبدو للعيان ارتباك وزرائه في اللقاءات الخارجية واضح وارتجالي وفئوي وبدون سياسات استراتيجية تمثل العراق كدولة ذات سيادة، ولم يتمكن من بناء علاقات بعيدة الأمد مع أمريكا وإيران، بل على العكس من ذلك، أدخل العراق في مشكلة مع البلدين وفي آن واحد”.

وأشار الجبوري إلى أن “عبد المهدي أصبح من دون غطاء تشريعي، وبقاءه في منصبه أصبح مهددا”.

المصدر: RT