واشنطن – نفى الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” قالت فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية فعّلت هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

وكتب ترامب على صفحته في “تويتر”: “هل تصدقون، التقارير التي أعدها الفاشلون من صحيفة نيويورك تايمز وتؤكد أن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات السيبرانية على روسيا؟ هذا في الواقع خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة عظيمة، بمحاولة يائسة لكتابة قصة، أي قصة، حتى سيئة لبلدنا.. إلى جانب الكذب! هذا غير صحيح”.

وأضاف ترامب في تغريدته ” سيفعلون، أو يقولون، كل ما يتطلبه الأمر، حتى دون أدنى تفكير بالعواقب! هؤلاء جبناء حقيقيون، وبدون شك هم أعداء الشعب!”.

هذا ونشرت صحيفة “”نيويورك تايمز” يوم الأحد تقارير استنادا إلى مصادر مطلعة ومسؤولين سابقين من الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تنشط عمليات قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

ووفقا للصحيفة،، قالت المصادر والمسؤولون الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم، إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استخباراتية ضد منظومة إدارة شبكات الطاقة الروسية.

المصدر: إنترفاكس