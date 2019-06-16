تركيا – صرح وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، أمس إن “إعداد اتفاقية دولية حول النفايات البحرية والبلاستيكية يعد أمرا في غاية الأهمية”.

ودعا قوروم، خلال كلمته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين احتضنته مدينة كارويزاوا اليابانية، نظراءه في الاجتماع إلى عدم تضييع مزيد من الوقت، والعمل على حماية البحار والمحيطات من التلوث.

وأكد وزير البيئة التركي أن بلاده وبشكل مستمر، تراقب وتوثق أكثر من نصف نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق المنشآت الصناعية، وأنها تهدف لرفع نسبة المساحات الغابية إلى 30 في المئة، بحلول 2023.

وأردف: “نهدف بحلول العام نفسه، إلى إتمام نظام صفر نفايات البيئي على المستوى الوطني، وفي ذلك توفير 4 مليارات دولار سنويا، وتشغيل 100 ألف شخص”.

وفي السياق نفسه، أشار قوروم إلى أن بلاده بدأت العمل على استراتيجية المواءمة، وخطة العمل للتقليل من مخاطر تغير المناخ في منطقة البحر الأسود، موضحا أن “جهود تركيا لحماية البحار تندرج ضمن سياق الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وعلى رأسها اتفاقيات ماربول، وبرشلونة، وبوخارست”.

المصدر: وكالة الأناضول