بغلاديش – رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد، الأحد، إن المنطقة مهددة بحالة عدم الاستقرار، ما لم يتم حل مشكلة اللاجئين المسلمين من إقليم أراكان الميانماري.

جاء ذلك في كلمة لعبد الحميد في منتدى “السلام والاستقرار والأمن بآسيا”، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الخامسة لقمة “منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا” (سيكا) في طاجكستان.

وأوضح عبد الحميد أن بلاده تحتضن نحو 1.1 مليون لاجئ أراكاني، وأن من الضروري تأمين العودة الآمنة إلى ميانمار.

وأضاف أن بلاده تبحث عن حل لأزمة لاجئي أراكان، وأن بلاده وقعت اتفاقية مع ميانمار بشأن عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، ومجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول