إسبانيا – تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أنباء سيئة من معسكر منتخب البرازيل، الذي يستعد لخوض مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، من بطولة كوبا أمريكا، أمام فنزويلا.

وتعرض المدافع إيدير ميليتاو للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب السامبا، مساء السبت، في حين لم يستطع اللاعب المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، استكمال الحصة التدريبية لبلاده بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

وخضع ميليتاو للفحص من قبل الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل، الذي سيواصل متابعة حالة اللاعب بدقة اليوم الأحد.

ولم يشارك ميليتاو في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا، التي فاز فيها منتخب البرازيل 3-0 على بوليفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي فنزويلا، وبيرو.

المصدر : كووورة