الولايات المتحدة – اقترحت نتائج دراسة جديدة اعتبار عدم أكل 5 حصص يومية من الخضروات والفواكه أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب، والتي تأتي في صدارة أسباب الوفاة حول العالم.

وتحتوي الخضر والفاكهة على الكثير من الفيتامينات والمعادن إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة، وهي مغذيات رئيسية لوظائف الجسم.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد يقلّل أكل 5 حصص من الخضروات والفواكه كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20 بالمائة.

ويساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات على خفض ضغط الدم المرتفع، والوقاية من أمراض القلب والسرطان، إلى جانب تحسين الهضم.

وتحث التوصيات الغذائية على تناول كوبين إلى حصة إلى حصتين من الخضروات و3 أكواب من الفاكهة يومياً.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، وحذّرت من أن شخصاً واحداً فقط من بين كل 10 أشخص يلتزم بالكمية الصحية يومياً من الفواكه والخضروات.

رويترز