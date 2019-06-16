ليبيا – أعلنت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة عودتها إلى معسكراتها الخاصة بها بعد المشاركة في معارك شرسة استمرت لثلاث أيام مع تنظيم “داعش” في جبال الهروج وفي مواقع لها قرب منطقة الفقهاء.

الكتيبة أكدت وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي فاق 16 عنصر وتدمير قرابة 11 سيارة تابعة لهم.

وأضحت أن المعارك نفسها أسفرت عن إصابة فرد واحد فقط من الكتيبة، وتدمير سيارة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي.

وأشارت الكتيبة إلى أن عناصر داعش والتي تطلق على نفسها اسم “مجموعة الذئاب المنفردة” هي نفسها التي قامت بمهاجمة مناطق الفقهاء وغدوة وتراغن في المدة الماضية

يشار إلى أن قوات الجيش باغتت فلول تنظيم “داعش” المختبئة في جبال الهروج وتمكنت من قتل أكثر من 12 عنصر إرهابي تابعين لمجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة”.