ونقل موقع “مصراوي” عن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري، قوله إن اللجنة التي أعدت لائحة الموسم الجديد (2019-2020) وضعت بندا جديدا يمنع مشاركة أي ناد من الدوري المصري في بطولتين خارجيتين.

وذكر شوبير، في تصريحات إذاعية صباح الأحد “تمسكت اللجنة بعنف وبشدة وأصرت على عدم مشاركة أي فريق في البطولتين الأفريقية والعربية”.

وأضاف “مشاركة فريق في البطولتين الخارجيتين معناه توقف الدوري لمدة شهر، وإذا تعارض هذا الأمر في ثلاثة أدوار سيصل التوقف إلى ثلاثة أشهر، وبالتالي لا نريد تكرار مأساة هذا الموسم مجددا”.

وأوضح شوبير أن اللجنة استعانت بخبراء متخصصين من داخل وخارج مصر لاتخاذ هذا القرار، حيث تواصلت مع بعض المسؤولين في رابطة الليغا الإسبانية ولجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي.

وأردف قائلا “أعتقد أن هذا الأمر يعتبر بداية حقيقية لوضع نظام صارم للمسابقة في المستقبل، خاصة أن رابطة الأندية ستعود للحياة”.

وضربت “أزمة غير مسبوقة” الدوري المصري، هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات وعدم انتهاء البطولة بالتزامع مع تنظيم منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها البلاد، بعد أيام قليلة، فحدث انقسام بين أندية تطالب بإجراء المباريات في وقتها، وأخرى تشدد على ضرورة تأجيلها إلى ما بعد نهاية “الكان”.

وقرر الاتحاد المصري للعبة، في نهاية المطاف، تأجيل المباريات إلى ما بعد نهاية منافسات الكأس الأفريقية في 19 يوليو المقبل.