الولايات المتحدة – أطلقت شركة Brydge عن إطلاق لوحة مفاتيح بلوتوث جديدة للأجهزة اللوحية أبل آي باد برو 11 و 12.9 بوصة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح Brydge Pro الجديدة تأتي مصنوعة من الألومنيوم ومزودة بغطاء مغناطيسي ويمكن ضبط زاوية المشاهدة بحرية بدءاً من صفر وحتى 180 درجة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز لوحة المفاتيح Brydge Pro الجديدة بإضاءة خلفية ثلاثية المراحل، والتي تحول حواسيب آيباد اللوحية إلى أجهزة لاب توب كاملة تقريباً، وتستمر شحنة البطارية لفترة طويلة نسبياً دون الحاجة إلى إعادة شحنها، ويتم الاتصال بين لوحة المفاتيح والجهاز اللوحي آي باد عن طريق تقنية البلوتوث 4.1 أو منفذ USB-C.

ويبلغ وزن لوحة المفاتيح الجديدة 550 غراماً للموديل آي باد برو 11 بوصة، وحوالي 690 غراماً للموديل آي باد برو 12.9 بوصة، ويبلغ سُمك الحاسوب اللوحي آي باد مع لوحة المفاتيح حوالي 15.6 ملم، وتشتمل لوحة المفاتيح Brydge على أزرار وظيفية خاصة لنظام أبل “آي أو إس”.

وأعلنت شركة Brydge عن توفر لوحة المفاتيح الجديدة باللون الرمادي Space أو الفضي نظير سعر يبلغ حوالي 170 دولاراً.

وكالات