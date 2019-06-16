منظمة التحرير و”حماس” تدعوان من لبنان إلى إفشال “ورشة المنامة” و”صفقة القرن”

منظمة التحرير و”حماس” تدعوان من لبنان إلى إفشال “ورشة المنامة” و”صفقة القرن”

فلسطين – دعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “حماس”، إلى إفشال “ورشة المنامة” و”صفقة القرن”.

وجاءت الدعوة إلى المقاطعة في تصريحات عقب لقاء وفدين فلسطينيين مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في العاصمة بيروت.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، “إن جميع القوى الفلسطينية ضد صفقة القرن، وهذا يلقي علينا مسؤولية إفشال ورشة المنامة، ومنع انعقادها أو إفراغها قبل أن تعقد”.

وأضاف الأحمد أن “الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تحتمي تحت اسم “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، وتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى”.

وتابع أن “ورشة البحرين تتناول أخطر جانب في “صفقة القرن” ويريدون أن يبتزوا العرب بمليارات الدولارات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية قضية اللاجئين”.

من جهته صرح نائب رئيس حركة “حماس” في لبنان، صالح العاروري، بأن “هناك موقفا فلسطينيا موحدا على رفض “صفقة القرن” و”المشروع الأمريكي” لتصفية القضية الفلسطينية لحساب إسرائيل”.

وأردف: “لدينا قناعة تامة بأن الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض “صفقة القرن” سيفشل هذه الصفقة مهما كان من محاولات وضغوطات وإغراءات لتمريرها”.

وعن مباحثات الوفد مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أفاد العاروري بأنهم بحثوا أيضا موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان، مؤكدا أن الحركة متفقة على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، باعتباره عنوانا للتنازل عن الحق التاريخي والوطني في الأرض والبلد فلسطين.

ويقول لبنان إنه يستضيف 592 ألفا و711 لاجئا فلسطينيا، بحسب أرقام صادرة في ديسمبر 2016.

المصدر: وكالات