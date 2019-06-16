ميسي: نحتاج إلى بعض الوقت لتقبل الخسارة

ميسي: نحتاج إلى بعض الوقت لتقبل الخسارة

البرازيل – أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفه وتمسكه بالأمل أيضا، عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي 2 ـ 0 فجر الأحد، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا في البرازيل، مؤكدا أن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت ليتقبل هذه الخسارة.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده، الذي يعيش مرحلة انتقالية حيث شهد انضمام العديد من الوجوه الجديدة ولا يشارك به حاليا سوى 7 لاعبين ممن كانوا ضمن قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى ملعب “أرينا فونتي نوفا” بمدينة سلفادور، ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 70 دقيقة ثم حسم المنتخب الكولومبي المواجهة بهدفين سجلهما البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية: “سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، ولكن لنر ما ستشهده الأيام المقبلة. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدما.”

وأضاف: “كنا نتطلع إلى بداية مختلفة، لكن علينا الآن التفكير بشكل مختلف ثم لنر كيف ستسير الأمور.”

وأبدى ميسي، أسفه لحقيقة أن هدف التقدم للمنتخب الكولومبي جاء خلال الدقائق الأفضل للأرجنتين خلال المباراة.

وصرح ميسي قائلا “تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا فيه الفريق الأفضل.. أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني وصنعنا الفرص، علينا استخلاص الإيجابيات من اليوم والتفكير بشأن الغد.”

المصدر : كووورة