مصر – تقدم المنتخب المصري على نظيره الغيني، في الشوط الأول من المباراة الودية بينهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام استعداداته لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

وأحرز المصري مروان محسن هدف منتخب “الفراعنة”، في الدقيقة 11 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

وستقام مباريات البطولة في مصر، خلال الفترة ما بين (21 يونيو الجاري و19 يوليو 2019).

وسيخوض منتخب “الفراعنة” المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: RT