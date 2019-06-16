ولي العهد السعودي: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

ولي العهد السعودي: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

السعودية – أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا”.

وأكد ولي العهد السعودي أن “المملكة لا تريد حربا في المنطقة، لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”، مشددا على أن الرياض ستتعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية.

وصرح بن سلمان بأن أمن السودان واستقراره يهم المملكة كثيرا، موضحا أن الرياض ستستمر في موقفها الداعم للسودانيين في مختلف المجالات حتى يصل البلد إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

وأشار ولي العهد إلى أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة تدعم الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لكن الحوثيين يقدمون أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه لا يمكن للسعودية أن تقبل بوجود “مليشيات” خارج مؤسسات الدولة على حدودها.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الأمير محمد بن سلمان سيتطرق في حواره إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.

وأعلن رئيس تحرير “الشرق الأوسط” غسان شربل اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

المصدر: الشرق الأوسط